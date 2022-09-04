2 bacağını kaybetti azmini kaybetmedi

Bingöl'de 1971 yılında meydana gelen deprem nedeniyle henüz 40 günlükken 2 bacağını birden kaybeden Mücahit Yıldız (51), hayata küsmeyip, baba mesleği olan demircilikte ustalaştı.



Her gün akülü sandalyesine binip caddelerdeki 'engelleri' aştıktan sonra işinin başına geçen Yıldız, kendisinin yaptığı kazma, kürek ve balta gibi aletleri satarak ailesini geçindiriyor.