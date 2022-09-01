Turuncu listeye bir çizik daha!

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01 Eylül 2022 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 18:34:00

Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 35 Operasyonu kapsamında Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" dedi.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle: "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman Jandarmamıza tebrikler."

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren Abluka
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