Turuncu listeye bir çizik daha!

Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" dedi.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle: "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman Jandarmamıza tebrikler."