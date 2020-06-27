1999 depreminden önce de ortaya çıkmışlardı... Yine göründüler, vatandaş tedirgin oldu

1999 depreminden önce de ortaya çıkmışlardı... Yine göründüler, vatandaş tedirgin oldu

Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde boyları 1 buçuk metreye yakın birçok yılan suyun üstünde görüntüledi.



BALIK AVLAMAYA ÇALIŞAN BİR ÇOK YILAN GÖRÜLDÜ

İznikli Barbaros Öksüz isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde aynı yerde su üstünde balık avlamaya çalışan birçok yılan görülüyor.

1999 DEPREMİ ÖNCESİNDE DE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Boylar tahmini 1 buçuk metreyi bulan yılanların fazla sayıda olması vatandaşları tedirgin etti. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi öncesinde de bölgede çok sayıda yılanın su yüzeyinde görüldüğü iddia edildi.