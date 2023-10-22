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1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi
22 Ekim 2023 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 14:53:00

1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi

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Malatya'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Malatya'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1923 öğrenci tarafından birer fidan dikildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Orduzu Pınarbaşı mevkisinde oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'na kentteki okullardan giden öğrenciler, 1923 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alana fidan dikti. Yazıcı ve Gürkan, çocuklara da fidan dikerken yardımcı oldu. Vali Yazıcı "Çocuklarımız, Türkiye'nin daha güçlü geleceğe taşınmasını sağlayacak" dedi.

Etiketler : malatya öğrenci fidan
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