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12 Kasım 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 17:30:00

1900 yıllık su kanalı bulundu

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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, 1900 yıllık 2 atık su kanalı bulundu.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, 1900 yıllık 2 atık su kanalı bulundu. Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Dalyan köyünde kanalizasyon sistemi yok. Bugün belki modern kentlerde, metropollerde karşılaşabileceğimiz kanal sistemi Alexandria Troas'ın altında söz konusu. Alexandria Troas, kendi döneminin bir metropolü" dedi.

Etiketler : çanakkale kazı ezine
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