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16 Ocak 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 17:30:00

190 ülkeden 5 milyon kişi var! Yabancı uyruklular için ‘Uyum Buluşmaları' etkinliği

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Trabzon'da yaşayan yabancı uyrukluların topluma uyum sürecini hızlandırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Trabzon'da yaşayan yabancı uyrukluların topluma uyum sürecini hızlandırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) destekleriyle düzenlenen programa, çok sayıda yabancı uyruklu kişi katıldı.

Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, yabancı uyrukluların sosyal hayata uyumunu her anlamda desteklediklerini belirterek, "Bu konuda bizler de tüm kamu kurumlarıyla birlikte yoğun bir gayret içinde çalışıyoruz" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum Faaliyetleri Daire Başkanı Burak Yaşar "Bugün ülkemizde 190'ı aşkın farklı milletten 5 milyonu aşkın yabancının yaşadığını biliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Trabzon Hacı Osman Hökelekli Trabzon Vali Yardımcısı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü
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