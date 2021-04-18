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18 Nisan 2021 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 16:12:00

19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti

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19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi hayatını kaybetti.

OĞLU SÜRECİ ANLATTI

Oğlu Hadi Üruğ, "Babamı 23 Mart'ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırdık. Başka şikayeti vardı ama korona teşhisi kondu. Benim de konavirüs pozitif olduğum belirlendi. Yoğun bakıma aldılar. Tedavisi tamamlandı. Korona sürecini atlattı, temiz alana çıktı. Ancak çoklu organ yetmezliği yaşandı. Dün gece de hayatını kaybetti" dedi.

SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Necdet Üruğ cenazesi salı günü saat 12.00'da Selimiye Camii'nde yapılacak askeri törenin ardından, Ortaköy Mezarlı'nda toprağa verilecek.

NECDET ÜRUĞ KİMDİR?

1939 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1941 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1942 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. Muhtelif Birliklerde Batarya Takım Komutanlığı yaptıktan sonra 1948 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1950 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1966 yılına kadar çeşitli karargâh ve birliklerde görev yaptı. Aynı yıl tuğgeneral, 1969 yılında tümgeneral, 1973 yılında korgeneral ve 1977 yılında ise orgeneral rütbesine terfi etti.

Tuğgeneral rütbesi ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Başkanlığı, Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, NMR Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı, Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı ve 15. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral rütbesinde Yüksek Askerî Şûra üyeliği yaptı.

1. Ordu Komutanı iken, 27 Ağustos 1981 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına atandı. Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere 27 Ağustos 1981 - 15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 - 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevini de yürüttü.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

12 Eylül Darbesi sonrası yapılan Yüksek Askerî Şûra sonrası 1 Temmuz 1983 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 6 Aralık 1983 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığına atandı. 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu. Yerine Orgeneral Necdet Öztorun'un geçmesini istiyordu, dönemin başbakanı Turgut Özal'a kamuoyunda tartışmalara neden olan "emri vaki" mesajı da iletilmişti, ancak Turgut Özal Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le anlaşarak buna izin vermedi. Yaşanılanlar kamuoyunda Necdetler Operasyonu olarak adlandırıldı.

Etiketler : necdet üruğ genelkurmay başkanı vefat
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