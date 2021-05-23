18 bin flamingo yavrusu bekleniyor
İzmir Kuş Cenneti'ndeki 6,5 dönüm alan, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.
İzmir Kuş Cenneti'ndeki 6,5 dönüm alan, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor. Kuşların rahatsız edilmemesi için özel önlem alınan adada bu yıl yaklaşık 18 bin flamingo yavrusunun dünyaya gelmesi bekleniyor. Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, "Mayıs ayında dünyaya gelen flamingolar haziran temmuz aylarında, doğdukları adanın yanında topluca suya iner" dedi.
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