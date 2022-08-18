18 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları. Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, tüm merak edilenler günlük burç yorumları karşınızda...



KOÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda oldukça şanslı bir gün sizleri bekliyor. Gökyüzünde Venüs Jüpiter üçlüsü bugün bizlere eşlik ediyor. Maddi anlamda kazançlarda bereketli bir gün diyebilirim. hem beklenmeyen yerlerden gelecek kazançlar, hem de şans oyunu ya da spekülasyon kazançlardan yüzünüzü güldüren durumlar ortaya çıkabilir.



BOĞA BURCU YORUMU

Bugün kendinizi hem çok güzel hissedecek, hem de çok şanslı hissedeceksiniz. Ay burcunuzda sizleri hayatınızın her alanında aydınlatırken. Venüs ve Jüpiter üçlüsü de bugün sizleri aşk ilişkiler ortaklaşa işler ve maddi konularda fırsatlar sunacak. Bugün etrafınızdan harika övgüler alabilirsiniz ve kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz.



İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün kendinizi ruhsal anlamda çok daha güçlü hissedeceksiniz. Rüyalar bugünde sizlere eşlik etmiş olabilir. Rüyalarınız da geleceğe yönelik güzel enerjiler görmüş olabilirsiniz. Ruhsal aydınlanma, manevi bir farkındalık günü sizleri bekliyor olacak. Bugün etrafınızı gözlemleyeceksiniz.



YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün toplum önünde göz doldurduğunuz bir gün diyebilirim. Bir çok işi bugün rahatlıkla atlatacak ve etrafınızı ciddi anlamda etkileyeceksiniz. Çalışma arkadaşları ekibiniz bugün sizlere hayranlıkla bakabilir. Ayrıca bugün seminer vermek, toplum önünde konuşmalar yapmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim.



ASLAN BURCU YORUMU

Bugün kariyer alanında güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Ertelenen projeler, yarım kalan işler bugün tamamlanmaya başlayacak. İş kariyer alanında başkalarından güzel destekler alacak ve işlerinizi düzene sokacaksınız. Ayrıca Venüs Jüpiter üçlüsü bugün yeni bir iş fırsatını karşınıza çıkarabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün biraz uzaklaşmak ve kendinizi doğa ile bir arada hissetmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden her yeri gezmek dolaşmak ve keşfetmek isteyeceksiniz. Arabama bineyim ve nereye götürürse gideyim düşüncelerinde olabilirsiniz. Gün genelinde ticari girişimler için oldukça güzel enerjiler bizimle olacak.



TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün maddi konular ödemeler borçlar ön planda olacak. Fakat bu alanlarda da şanslı enerjiler sizler ile olacak. Eş partner ya da ortaklaşa çalıştığınız kişilerden maddi destekler bulacak ödemeler borçların üzerinden rahatlıkla geleceksiniz. Ayrıca emlak alım satım gibi konularınız varsa bugün yüzünüzü güldüren gelişmeler karşınıza çıkabilir.



AKREP BURCU YORUMU

Bugün aşk ilişkiler evlilikle alakalı konular, hukuksal durumlar gibi konular gündeminizde olacak. bugün eşiniz partnerinizden sizleri mutlu edecek güzel gelişmeler ortaya çıkabilir. Belki güzel bir davet ya da hoş bir hediye bugün ruhunuzu okşayabilir. Ayrıca ortaklaşa işlerden güzel kazançlar sizler ile olacak.



YAY BURCU YORUMU

Bugün yarım kalan işleri tamamlamak ve hayatınızın dağınık alanlarını toparlamak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Kariyer hayatında yarım kalan bütün işlerin üzerinden rahatlıkla geleceksiniz. Hatta bunu yaparken de etrafınızdan sizlere hizmet eden yardımcılar bulacaksınız.



OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün aşk ilişkiler ve çocuklar ile alakalı konularda şanslı olduğunuz bir gün olacak. Monoton giden aşk hayatınız bir anda bugün canlanabilir. Güzel bir etkinlik davet bugün sizleri mutlu edebilir. Bekarsanız eğer bugün aşk bir anda karşınıza çıkabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınız konusunda güzel gelişmelere açık bir gün diyebilirim.



KOVA BURCU YORUMU

Bugün evrene kibar konuştuğun sürece, evren her cümleni onaylayacaktır. Bugün sözlerinizde sihirler var diyebilirim. Bu yüzden güzel düşünelim. Güzel söyleyelim. Güzelliklere odaklanalım. Bugün yakın çevre eş dost kardeşlerden de güzel destekler alacak ve kendinizi yakın çevrenize hayranlıkla ifade edeceksiniz.



BALIK BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda şanslı bir gün sizleri bekliyor. Tüm olumlu cümlelerinizi maddiyat ve dünyevi konular için evrene fısıldayın. Bugün para sizlerin en yakın dostu diyebilirim. Hiç beklenmeyen her yerlerden finansal destekler bulabilir ve dünyevi sahip olduklarınız konusunda şanslı etkiler içerisinde olabilirsiniz.

