17 yıldır köy kahvehanesi ona emanet

İzmir'in Bergama ilçesinde eşinden devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işleten Zühre Tetik, işine olan tutkusuyla dikkati çekiyor. Üç çocuk, altı torun sahibi Tetik, kırsalda "erkek işi" olarak görülen kahveciliği başarıyla yapıyor. Zühre Tetik, gün doğumuyla uyanarak tarlasıyla ilgileniyor, öğlene doğru kahvehanesini açıyor. Temizliğin ardından kahvehanesinin sobasını ve ocağını yakan Tetik, çayını demleyerek müşterileri ağırlamaya başlıyor.