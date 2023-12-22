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22 Aralık 2023 Cuma 07:40:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:40:00

17 yıldır köy kahvehanesi ona emanet

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İzmir'de eşinden devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işleten Zühre Tetik, işine olan tutkusuyla dikkati çekiyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde eşinden devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işleten Zühre Tetik, işine olan tutkusuyla dikkati çekiyor. Üç çocuk, altı torun sahibi Tetik, kırsalda "erkek işi" olarak görülen kahveciliği başarıyla yapıyor. Zühre Tetik, gün doğumuyla uyanarak tarlasıyla ilgileniyor, öğlene doğru kahvehanesini açıyor. Temizliğin ardından kahvehanesinin sobasını ve ocağını yakan Tetik, çayını demleyerek müşterileri ağırlamaya başlıyor.

Etiketler : izmir bergama kahvehane köy kahvesi
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