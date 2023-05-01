VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST tarihe geçti
Türkiye milli kanatlarıyla gövde gösterisi yaptı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak
17 yaşındaki kızın dairede ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:44:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:44:00

17 yaşındaki kızın dairede ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş'nin (17) ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan genç kızın erkek arkadaşı Emre Muhammed E. (21), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde 29 Nisan'da Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulunmuş, genç kızın cesedinin olduğu odada ise çok miktarda kan görülmüştü.

Etiketler : Kütahya apartman dairesi daire
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Doğru insanı seçemiyorum

Doğru insanı seçemiyorum
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
Annem kazandı, babam yakalandı

Annem kazandı, babam yakalandı
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var
Mutfakta Karsu var

Mutfakta Karsu var
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX