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10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30:00

17 yaşında ilk adım

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Bursa'da doğuştan kas hastalığı miyopati nedeniyle hiç yürüyemeyen Sevgi Bayat (17) ameliyatının ardından uygulanan fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

Bursa'da doğuştan kas hastalığı miyopati nedeniyle hiç yürüyemeyen Sevgi Bayat (17) ameliyatının ardından uygulanan fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı. Belediyenin Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri kapsamında 4 aydır fizyoterapist ve fizik tedavi uzmanı tarafından takip edilen genç kız, umudunu yitirmeden mücadeleye devam etti. Uzman eşliğinde evinde egzersizler yaptırılan Bayat, artık baston yardımıyla da olsa yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Mücadeleden hiç vazgeçmediğini belirten Bayat, şunları söyledi: "Yaklaşık 4 ay önce yine bir ameliyat oldum. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Mehmet Yakup Sürer hocamız evimize geldi. Olacağına inanmıyordum ama Yakup hoca ile büyük bir ilerleme katettim. Yakup hoca ile 4 ayda bu kadar mesafe almamız umutlarımı yeşertti. Çok mutluyum. Herkes gibi ben de yürümek ve koşmak istiyordum. Şimdi elimden tutulduğunda yürüyebiliyorum. Daha iyi olmak için çabalıyorum."

Etiketler : kas hastalığı miyopati sevgi bayat bursa
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