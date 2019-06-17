17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Tozkoparan mı, zirveyi kim kaptı? sorularının yanıtları tüm medya takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam ATV'de Canevim, TRT1'de Tozkoparan, Star TV'de Wonder Woman, FOX TV'de The Taste Türkiye ve TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan yapımları izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından en çok izlenen yapım hangisi belli olacak. 10 Haziran'da açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında totalde, Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci, Canevim üçüncü, Survivor Türkiye Yunanistan dördüncü ve Yedi Bela Hüsnü (T.S.) beşinci oldu. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim? 17 Haziran reyting sonuçları sizlerle...

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC