17 Ağustos 2022 Çarşamba günlük burç yorumları. Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, tüm merak edilenler günlük burç yorumları karşınızda...

KOÇ BURCU YORUMU

Finansal konuların ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor. Fakat ay ve Venüs arasındaki zorlu kare enerjisi sizleri finans konusunda uyarıyor. Para alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Yapılan alışverişlerde tatsız durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca bugün değerli eşyalarımıza dikkat edelim.



BOĞA BURCU YORUMU

Bugün hassas ay burcunuzda olacak. Öncelikleriniz konusunda parladığınız bir gün diyebilirim. Fakat ay ve Venüs arasında zorlu bir kare mevcut. Bugün güzellik estetik konularından uzak durulması gereken bir gün. Ayrıca iş projelerinizde ufak tatsızlıklar gündeme gelebilir.



İKİZLER BURCU YORUMU

Oldukça hassas bir gün sizleri bekliyor. Duygusal anlamda sizleri şaşırtan durumlara açık bir gün diyebilirim. Ettiğiniz bir dua dilek ve niyetlerinize şahitlik ettiğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde özellikle kadın figürleri ile aranızda tatsız durumlara açık bir gün.



YENGEÇ BURCU YORUMU

Toplumsal konularda oldukça hareketli bir gün sizleri bekliyor. Aynı sektörde çalıştığınız bir kadın figürü ile anlamsız bir çatışma durumuna girebilirsiniz. Özellikle çalışma arkadaşları ve ekibinizde olan kadın figürleri ile aranızda tatsız durumlara karşı dikkat etmek lazım. Bugün teknolojik bir alet alma isteği de ortaya çıkabilir.



ASLAN BURCU YORUMU

Kariyer konusunda oldukça hırslı bir gün sizleri bekliyor. İş alanında kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Fakat çalıştığınız ortamda tatsız durumlara karşıda açık bir gün bu yüzden dikkat etmek ve sakin olunması gerekende bir gün diyebilirim. Anne tarafından akrabalar ile alakalı tatsız haberleri ortaya çıkarma gibi durumları gündeme taşıyabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Eğitim ve öğretim konusunda ön plana çıktığınız bir gün. Kendinizi vizyonunuzu geliştirmek isteyebilirsiniz. Yabancı dil öğrenme duygusu ortaya çıkabilir. Ayrıca kendinizi işinizi geliştirmek adına kabuğunuzu kırabilir ve başka ülkelerde başkaları ne gibi adımlar atıyor araştırmak isteyebilirsiniz.



TERAZİ BURCU YORUMU

Beklenmeyen bir ödeme gün genelinde canınızı sıkabilir. Ay ve Venüs arasındaki zorlu kare, unutulmuş bir ödemeyi karşınıza getirebilir. Banka, borç, kredi vergi sigorta devlet ödemeleri konusunda tatsız konulara açık bir gün diyebilirim. Gün genelinde beklediğiniz maddi konularda da gecikmelere açık bir gün olacak.



AKREP BURCU YORUMU

Ay karşıt burcunuz boğa burcunda olacak ve Venüs gezegeni ile de zorlu bir kareye tutuşacak. Gün genelinde aşk ilişkiler ve ortaklaşa işler hukuksal konular gündemimizde olacak. Ayrıca açık düşmanlıkların ortaya çıktığı bir gün diyebilirim. Eşinizin yakınları, ortaklaşa çalıştığınız kişiler ile aranızda finansal anlamda tatsız durumlar gündeme gelebilir.



YAY BURCU YORUMU

Bugün boğa burcundaki ay sizleri sağlık konusunda uyarıyor. Özellikle boğaz, bel ve solunum yolları konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Gün genelinde ses kısıklığı tarzı durumlar da ortaya çıkabilir. Özellikle sizlerin ve anne ile alakalı bu tarz tatsız durumlar gündeme gelebilir.



OĞLAK BURCU YORUMU

Aşk ilişkiler çocuklar ve yeteneklerimizin ön plana çıktığı bir gün diyebilirim. Gün genelinde aşk hayatınızda gergin durumlara karşı dikkat edelim. Çocuklarımız varsa onların sorunları sizleri yansıma yaparak sizleri strese sokabilir. Ay ve Venüs arasındaki zorlu kare enerjisi sizleri spekülasyon kazançlardan uzak durmanız konusunda uyarıyor.



KOVA BURCU YORUMU

Ev, aile, yuva, yaşam alanı ile alakalı sorumlulukların ortaya çıktığı bir gün olacak. Yaşadığınız yerdeki kişilerin finansal sorunları sizlere yansıma yapabilir ve bu durum sizleri strese sokabilir. Herkese her şeye ben yetişmek zorunda mıyım diyebilirsiniz. Ayrıca emlak alım satım konularında dikkat edilmesi gereken bir gün.



BALIK BURCU YORUMU

İletişimin ön plana çıktığı bir gün diyebilirim. Yakın çevre, kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalar ile olan ilişkiler ön plana çıkıyor. Fakat ay ve Venüs arasındaki zorlu karede gündemde olacak. Kız kardeşleriniz ya da kuzenler ile aranızda finansal konularda yanlış anlaşılma ve tatsız durumlar gündeme gelebilir.

