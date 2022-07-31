16 yaşında görmeye başladı

AKSARAY'da yüzde 85 görme engelli doğan, zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Meryemana Kocaoğlan (16), göz merceği ameliyatıyla yeniden görmeye başladı. Kocaoğlan, ''Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Yaşım ilerledikçe görme engelim arttı. Bu yüzden ilkokul 2'inci sınıfta eğitimimi yarıda bıraktım. Şimdi eğitimimi tamamlayıp doktor olmak istiyorum'' dedi.

