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31 Temmuz 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 17:30:00

16 yaşında görmeye başladı

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AKSARAY'da yüzde 85 görme engelli doğan, zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Meryemana Kocaoğlan (16), göz merceği ameliyatıyla yeniden görmeye başladı.

AKSARAY'da yüzde 85 görme engelli doğan, zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Meryemana Kocaoğlan (16), göz merceği ameliyatıyla yeniden görmeye başladı. Kocaoğlan, ''Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Yaşım ilerledikçe görme engelim arttı. Bu yüzden ilkokul 2'inci sınıfta eğitimimi yarıda bıraktım. Şimdi eğitimimi tamamlayıp doktor olmak istiyorum'' dedi.

Etiketler : 16 yaşında görmeye başladı AKSARAY Meryemana Kocaoğlan
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