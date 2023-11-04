16 çocuk yeniden okullu oldu

Diyarbakır'da kırsal mahalledeki Kaldırım İlkokulu/Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, çeşitli gerekçelerle okula gönderilmeyen 16 kız çocuğunu yeniden eğitime kazandırdı. Öğretmenler, çocuklarını okula göndermeyen aileleri evlerinde ziyaret etti, aile fertleriyle tek tek görüşerek onlara eğitimin ve kız çocuklarının okumasının önemini anlattı. Aileleri ikna edilen 16 kız çocuğu yeniden okullu oldu. 10 kız çocuğunun daha eğitime kazandırılması için öğretmenlerin ziyareti sürüyor.

