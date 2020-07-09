15 yaşındaki İclal Dağcı başarısıyla göz dolduruyor: Kendi imkanlarıyla 5 dil öğrendi

15 yaşındaki İclal Dağcı, dil öğrenme konusundaki başarısıyla göz dolduruyor. Kendi imkanlarıyla Türkçe dışında 5 dil öğrenen Dağcı, başarısının sırrını Youtube ve sosyal medya platformlarında düzenlediği canlı yayınlarla dil öğrenmeye çalışan öğrencilerle de paylaşıyor.



İSPANYOLCA'YI 1 AYDA ÖĞRENDİ

Bir süredir Almanca ve Rusça öğrenmeye çalışan Dağcı, en son öğrendiği dil olan İspanyolca'yı yaklaşık 1 ayda öğrenmeyi başardı.

İLK OKULDA İNGİLİZCE, ORTAOKULDA ARAPÇA VE FRANSIZCA

İlkokulda İngilizce öğrenmeye başladığını aktaran Dağcı, daha sonra ortaokulda Arapça öğrendiğini söyledi. Bunun yanı sıra eğitimini aldığı diller dışında 11 yaşındayken kendi imkanlarıyla Fransızca öğrenmeye başladığını belirtti.

"DİL HEDEFİM YOK"

Öğrenmek istediği dil seçimi hakkında konuşan Dağcı, bir kariyer için veya sorumluluktan ziyade dil seçimini daha çok ilgisini çektiği coğrafyalara göre seçtiğini ifade etti.

Belirli bir sayıda dil öğrenme hedefi olmadığını ifade eden Dağcı, "Hedefimde aslında sadece sayı anlamında birkaç dil öğrenmek yok. Şu anda öğrenmiş olduğum ve geçen seneden beri devam ettirdiğim dilleri, yani Almanca ve Rusçayı iyi bir seviyeye getirebilmek ve onları kullanabilmek istiyorum." dedi.

"ZOR YERLERDE BIRAKMAYIN"

İclal Dağcı, dil öğrenme sürecinin gittikçe kolaylaşan bir süreç haline geldiğini ve motivasyonunu kaybetmemeye dikkat ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrendiğiniz üçüncü dilin ve beşinci dilin size yarattığı zorluk aynı olmuyor. Bu sebeple geçtiğimiz yıllarda dil öğrenme konusunda çok fazla bıraktığım yerler oldu, çünkü bir dili öğrenirken karşınıza zor bir yer çıktığında çoğu kişi bırakma eğiliminde oluyor. Fakat ben basit bir gramer kuralının veya birkaç kelimenin bizim bırakmamız için yeterli ölçütte şeyler olduğunu düşünmüyorum. Yani bu zihniyetle devam ederek bunun farkında olarak devam ettiğimiz zaman aslında dil öğrenmek bizim için daha kolay bir hale geliyor."

"KENDİ BAŞIMA ÖĞRENECEĞİME İNANMIYORLARDI"

Dil öğrenme sürecinde olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve onlara yardımcı olmak amacıyla başlattığı video ve canlı yayın projeleri hakkında bilgi veren Dağcı, şöyle konuştu:

"Çevremdeki çoğu insan birinin kendi başına, yani bir kursa gitmeden veya bir öğretmenin rehberliği olmadan dil öğrenebileceğine inanmıyordu, ben de Fransızcayla bunu başardığımda çevremdekilere tavsiyeler vermeye çalışıyordum. Fakat tavsiyelerimin daha çok kişiye faydalı olabileceğini anlayınca Youtube'da kanal açmaya karar verdim. Bu şekilde deneyimlerimi paylaşmaya devam ediyorum.

Öncelikle dil öğrenmeyi sadece bir okul dersi veya bir sınav konusu olarak görmemeleri gerekiyor, eğer böyle yaparlarsa öğrendiğimiz dilin diğer derslerden bir farkı kalmaz ve bunu çok etkili bir şekilde öğrenemeyiz. Önemli olan bizim öğrendiğimiz dili bir hobi haline getirmemiz. Bu şekilde bilen kişilerin de tavsiyelerinden yararlanarak dil öğrenme sürecimizi daha efektif bir hale getirebiliriz. Bunun dışında ben kanalımda yeterince tavsiyeler veriyorum ve aynı şekilde başka kurumlarla da canlı yayın ve röportajlarımız gerçekleşiyor. Bu tarz yerlerden de öğrenciler bilgi alabilirler.