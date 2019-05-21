Aracını yakıp köprüden atladı
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçiş önünde aracını durduran bir kişi önce aracını ateşe verdi ardından da köprünün korkuluklarını aşarak intihar etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurduğu aracını ateşe veren kişi, köprüden atladı.
Alınan bilgiye göre, köprü üzerinde, Avrupa Yakası istikametinde bir otomobilin yandığını görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yapılan araştırma sonucu, sürücünün köprü üzerinde durdurduğu aracını ateşe verdikten sonra köprüden atladığı belirlendi.
Bu arada, olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(AA)
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