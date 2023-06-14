15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu
Kaynak: AA
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde, 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.