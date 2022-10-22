VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zeynep Şenpınar'ın katilinin müebbet hapis cezası onandı
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldu
Başkan Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
"Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez"
FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı
TBMM Başkanı Şentop: 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' ile Trakya rahat bir nefes alacak
İletişim Başkanı Altun, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleşti...
Rusya: Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki petrol rafinerisini imha ettik
Cezayir, Arap Birliği zirvesinde fikir ayrılıklarını sonlandırmayı hedefliyor
Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz
MÜSİAD'dan yeni ABD vizyonu
"İBB'nin Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi"
Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasında tarafların kazanımları ve kayıpları tartışılıyor
TEKNOFEST 2023 Roket Yarışmasına başvurular başladı
"6 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum"
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısı!
AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu
"ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır"
Genç Beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Yarışacak
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'de üretildi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İçeride oynadığımız 4 maçta maalesef yediğimiz ceza 1 milyon 450 bin li...
Ukrayna'nın sahadaki kazanımları ve askeri-teknolojik yetkinlik
22 Ekim 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 17:00:00

1400 yıllık porsuğa 'anıt ağaç' tescili

ABONE OL

Artvin'in Borçka ilçesinde, 30 metre boyunda ve 10,10 metre çapındaki porsuğun "anıt ağaç" olarak tescillenecek.

Artvin'in Borçka ilçesinde, 30 metre boyunda ve 10,10 metre çapındaki porsuğun "anıt ağaç" olarak tescillenecek. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Kaynarca köyünde bulunan ağaç için çalışmalar başlatıldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacının 2020'de yine Artvin'de tescillenerek anıt ağaç statüsüne alındığını hatırlattı.

Özkaya, şunları kaydetti: "Görkemli görünüşleri ile saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilmeleri, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri, bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özellikler onları önemli kılmaktadır. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu tarz ağaçları tespit ederek tescil edilmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz."

Etiketler : 1400 yıllık porsuğa Sinan Özkaya Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!
En büyük şansı

En büyük şansı
Güzelliğini soda ve zeytinyağına borçlu

Güzelliğini soda ve zeytinyağına borçlu
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Maria meğer hemşireymiş

Maria meğer hemşireymiş
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor

Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor
Sinema insanları yakınlaştırıyor

Sinema insanları yakınlaştırıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX