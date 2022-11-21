Kayıp güvercin ortaya çıktı

Bundan 140 yıl önce, ilk olarak Papua Yeni Gine'de keşfedilen ve o günden beri bir daha izine rastlanmadığından ötürü türünün yok olduğu var sayılan bir güvercin türü, bir keşif ekibi tarafından yeniden keşfedildi.



Hem de aynı yerde, Papua Yeni Gine'nin doğu kıyısı açıklarında yer alan D'Entrecasteaux takımadalarına ait engebeli bir ada olan Ferguson adasında. Kuş, ilk olarak 1882 yılında da bu bölgede belgelenmişti.