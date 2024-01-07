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07 Ocak 2024 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 10:45:00

14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen hükümlü M.K. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : şanlıurfa viranşehir hükümlü hapis cezası
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