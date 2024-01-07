14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen hükümlü M.K. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.