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10 Haziran 2023 Cumartesi 09:41:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:41:00

14 yaşında üniversite bitirdi

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ABD'de yaşayan 14 yaşındaki Kairan Quazi, üniversite bitirdi.

ABD'de yaşayan 14 yaşındaki Kairan Quazi, henüz 9 yaşındayken Las Positas Koleji'nde okumaya başladı. Aynı yaşlardayken Intel'deki stajına da başladı. İlerleyen zamanlarda ise Santa Clara Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Santa Clara Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve mühendislik bölümü bitiren Quazi, uzmanların yaptığı testlere göre dünya nüfusunun yüzde 99,9'undan daha yüksek bir IQ'ya sahip. Yani en zeki 11 milyon insan arasında yer alıyor.

Etiketler : abd üniversite zeki
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