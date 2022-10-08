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08 Ekim 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 17:00:00

14 yaşında nakille yaşama tutundu

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Afyonkarahisar'da böbrek yetmezliği olan Rahmi Berkay Toktaş'ın (14) hayatı, gece yarısı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden gelen 'Nakil çıktı' telefonu ile değişti.

Afyonkarahisar'da böbrek yetmezliği olan Rahmi Berkay Toktaş'ın (14) hayatı, gece yarısı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden gelen 'Nakil çıktı' telefonu ile değişti. 3 yıl boyunca hemodiyaliz tedavisi gören Toktaş, geldiği Antalya'da aynı gün yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu.

Etiketler : 14 yaşında nakille yaşama tutundu Afyonkarahisar Rahmi Berkay Toktaş
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