14 yaşında nakille yaşama tutundu
Afyonkarahisar'da böbrek yetmezliği olan Rahmi Berkay Toktaş'ın (14) hayatı, gece yarısı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden gelen 'Nakil çıktı' telefonu ile değişti.
Afyonkarahisar'da böbrek yetmezliği olan Rahmi Berkay Toktaş'ın (14) hayatı, gece yarısı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden gelen 'Nakil çıktı' telefonu ile değişti. 3 yıl boyunca hemodiyaliz tedavisi gören Toktaş, geldiği Antalya'da aynı gün yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu.