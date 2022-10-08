14 yaşında nakille yaşama tutundu

Afyonkarahisar'da böbrek yetmezliği olan Rahmi Berkay Toktaş'ın (14) hayatı, gece yarısı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden gelen 'Nakil çıktı' telefonu ile değişti. 3 yıl boyunca hemodiyaliz tedavisi gören Toktaş, geldiği Antalya'da aynı gün yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu.