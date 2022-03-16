VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST yarışmalarına yurt dışından başvuru süresi 31 Mart'a uzatıldı
Rus gazına alternatif görülen LNG, Avrupa için kısa vadede çözüm oluşturmuyor
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
Scholz'un Türkiye ziyaretinin ardından
Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde bazı konularda ilerlemeler var
Türk zırhlılarının gören gözü olacak!
Bakan Nebati'den kritik döviz kuru ve enflasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB'de ihale vurgunu!
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşemeye başladı
Tüm dengeler değişecek
Ülkeler anlaştı!
Pistlerin 21 aylık yıldızı
14 yaşında 3. kez Türkiye şampiyonu
Oğlu için 2 aydır yürüyor
Kawasaki robot keçi yaptı
"Türkiye'ye ihtiyacı var"
Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi!
Rusya'dan ABD ve Kanada'ya üst düzey misilleme!
İstanbullular dikkat!
Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı
'Zor rolleri seviyorum'
23 Nisan korosu
16 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00

14 yaşında 3. kez Türkiye şampiyonu

ABONE OL

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde yaşayan İkbal Aktür 14 yaşında sayısız şampiyonluklara imza attı. İkbal, Çorum'da yapılan Kickboks Okullar arası KıckBoks Türkiye şampiyonasında 3. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde yaşayan İkbal Aktür 14 yaşında sayısız şampiyonluklara imza attı. İkbal, Çorum'da yapılan Kickboks Okullar arası KıckBoks Türkiye şampiyonasında 3. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Taekwondo ve KıckBoks Lisanslı Kesgin spor Kulübü Sporcusu İkbal Aktürk başarılara doymuyor. Bursa'da il içerisinde bir çok il şampiyonu olan İkbal Aktürk, yapılan Türkiye şampiyonalarında üçüncü kez Türkiye şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

İkbal Aktürk hem kulüpler arası Türkiye şampiyonasında hem de Okullar arası Türkiye şampiyonasında şampiyonluk kürsüsünün sahibi oldu. En son Çorum ilinde yapılan okullar arası Türkiye şampiyonasında bütün rakiplerini eleyerek adını şampiyonluğa yazdıran Erzurumlu dadaş kızı İkbal Aktürk dünya şampiyonluğu için gece gündüz çalışıyor

İkbal Aktürk 2020 Yılı Antalya'da yapılan Turkish Open şampiyonasında Türkiye şampiyonu, yine 2020 yılanda Kütahya ilinde yapılan Okullar arası KıckBoks Türkiye şampiyonasında şampiyon oldu.

2022 yılında Ordu ilinde yapılan Kulüpler arası Türkiye şampiyonasında Türkiye 2.si olan İkbal Aktürk, 2022 Yılı Çorum ilinde yapılan MEB Okullar arası KıckBoks Türkiye şampiyonasında Final oynayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Takım Antrenörü İkbal Aktürk'ün antrenörü Ekrem Kesgin, "İkbal çalışkan disiplinli hırslı gelecek vaat eden bir sporcumuz. Umuyorum dünya birinciliğine de ismini yazdıracaktır. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Etiketler : 14 yaşında 3. kez Türkiye şampiyonu MEB Okullar KıckBoks Türkiye şampiyonası İkbal Aktür
İstanbul dünyanın en güzel şehri

İstanbul dünyanın en güzel şehri
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
Hesabını kurtarmaya çalışıyor

Hesabını kurtarmaya çalışıyor
Bembeyaz buluşma

Bembeyaz buluşma
Karın tadını çıkardılar

Karın tadını çıkardılar
Televizyona iş yok artık

Televizyona iş yok artık
Zeynep'i beklerken

Zeynep'i beklerken
Oyunculuktan yapımcılığa terfi etti

Oyunculuktan yapımcılığa terfi etti
Azerbaycan'dan ödül

Azerbaycan'dan ödül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER