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09 Ekim 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 18:30:00

115 öğrenciye 28 isim

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Siirt'te 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde yaşayan imam hariç herkesin soyadı 'Yeşilyurt'. 132 mevcutlu köy okuluna giden çocukların da 16'sının adı Muhammed, 3'ünün Rabia, 3'ünün Elif, 2'şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin.

Siirt'te 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde yaşayan imam hariç herkesin soyadı 'Yeşilyurt'. 132 mevcutlu köy okuluna giden çocukların da 16'sının adı Muhammed, 3'ünün Rabia, 3'ünün Elif, 2'şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin.

EN ÇOK MUHAMMED VAR

Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne bağlı 725 nüfuslu Aksöğüt Köyü'nde yaşayanların akraba olması nedeniyle İmam Mehmet Şafi Sevcan dışında herkes "Yeşilyurt" soyadını taşıyor. Köyde en çok karışıklığın yaşandığı yer ise okul. 132 mevcutlu okulda 115 öğrenci aynı soyadı taşıyor. Üstelik 16'sının adı Muhammed, 3'ünün Rabia, 3'ünün Elif, 2'şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin.

SINIF ÖĞRETMENİ İSYANDAYDI

Dersler ve sınavlarda zor anlar yaşayan öğretmenler, karışıklığın önüne geçmek için aynı isimdeki öğrencilere "esmer", "sarışın", "küçük", "büyük" gibi fiziki özelliklerine göre sıfatlarla sesleniyor. Sınıf öğretmeni Leyla Akkuş, "Muhammed diye çağırırken 5 Muhammed de ödev gösterirdi. Bazen de seslenince 'acaba hangimiz' diye tereddüt yaşadıkları için hiçbir Muhammed gelmiyordu" dedi.

Öğretmen Leyla Akkuş, "Muhammed isimli öğrencilerime yan yana ya da boy sırasına göre oturma düzeni yapıyorum. 'Küçük Muhammed gel, uzun Muhammed gel' diye hitap ediyorum" dedi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Çiğdem Demir "Sınıfımdaki Elif isimli öğrencileri 'esmer Elif', 'sarışın Elif' diye ayırdık" diye konuştu.

Ana sınıfı öğretmeni Müşerref Dikici okuldaki 16 Muhammed'den 4'ünün ana sınıfında olduğunu söyledi.

Etiketler : leyla akkuş siirt aksöğüt
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