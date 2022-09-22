VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak
TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Macron boşluğa konuştu
Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor!
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
İkinci yılında Abraham Anlaşmaları ve gelinen nokta
Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Zelenskiy'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Atina'yı endişelendirecek karar! Türkiye'nin 'Rafale' planı
Bakan Dönmez: Enerjide kojenerasyon için 3,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
İslam düşmanlığı kurumsallaşıyor
Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı
22 Eylül 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 16:30:00

11 yıl sonra nakille gelen yeni hayat

ABONE OL

11 yıldır nakil için bekleyen böbrek yetmezliği hastası çağrı merkezi çalışanı Gonca Akduman (29), Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

Ankara'da 11 yıldır nakil için bekleyen böbrek yetmezliği hastası çağrı merkezi çalışanı Gonca Akduman (29), Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Akduman, "Vatandaşlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum; kesinlikle organlarını bağışlasınlar. Ben de organ bağışçısı olacağım" dedi.

Etiketler : nakille gelen yeni hayat böbrek yetmezliği Gonca Akduman
Baba-kız günü

Baba-kız günü
Kendi spor arabasını yaptı

Kendi spor arabasını yaptı
'Eski'ler Hadise'ye karşı

'Eski'ler Hadise'ye karşı
Evlendiler

Evlendiler
90'lar gecesi

90'lar gecesi
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Ustalara saygı

Ustalara saygı
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
Aile pozu

Aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes