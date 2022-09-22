11 yıl sonra nakille gelen yeni hayat

Ankara'da 11 yıldır nakil için bekleyen böbrek yetmezliği hastası çağrı merkezi çalışanı Gonca Akduman (29), Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Akduman, "Vatandaşlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum; kesinlikle organlarını bağışlasınlar. Ben de organ bağışçısı olacağım" dedi.