11 yıl sonra ilk adım

Muğla'da doğum sırasında yaşanan rahatsızlığından dolayı 11 yıldır hiç yürüyemeyen 13 yaşındaki Betül Dal, Denizli'deki 2 yıllık tedavi sonrası ilk adımlarını attı. Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen Betül'ün ailesi, kızları için Muğla Valiliğinin başlattığı ikinci yardım kampanyasına destek beklediklerini açıkladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Betül Dal'ın, doğumu esnasında beynine bir süre oksijen gitmedi. Yaşamsal faaliyetleri kısa süreliğine duran Betül, doktorların müdahalesi ile tekrar yaşama döndürüldü. 2 yaşında iken çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Serebral Palsi (SP) ve Miyopati hastalıklarına yakalanan Betül, 5 kez ameliyat olmasına rağmen 11 yaşına kadar hiç yürüyemedi. Muğla Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyasında elde edilen gelir ile Pamukkale'deki Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde tedavi görmeye başlayan Betül, 2 yıl sonra cihazlar yardımıyla da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. Yaşadığı heyecanla kardeşleri ve yaşıtlarıyla koşacağı günlerin hayalini kuran Betül ve ailesi, kısıtlı imkanlarıyla tedavi sürecine devam ederken; Muğla Valiliği, Betül Dal için ikinci bir yardım kampanyası daha başlattı.



İyileştikten sonra kardeşleriyle futbol oynamak istediğini ifade eden Betül Dal, "Tedavim iyi gidiyor. İyi olmaya çalışıyorum. İyileştiğim zaman abimle futbol oynamak istiyorum" diye konuştu.