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05 Mart 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 16:30:00

11 yıl sonra ilk adım

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MUĞLA'da yaşayan Hilal Pektezel (39), geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 ay yoğun bakımda kaldı, kısmi felç nedeniyle sol tarafını hissetmez, yürüyemez hale geldi.

5 kez ameliyat olan Hilal Pektezel, 11 yıl sonra yürümeye başladı. Fitness eğitmeni Pektezel, "Pes etmedim ve başardım. Tamamen iyileşip mesleğime döneceğim" dedi.

Menteşe ilçesinde Hilal Pektezel, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında bayıldı. Salonda bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla Pektezel, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi. Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AİLESİ OLDU

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Hilal Pektezel, 4 ameliyat daha geçirdi. Annesi Neziha Pektezel'i (37) 12 yaşındayken kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel (67) ile ablası Hatice Karaman (41) oldu. Kısmi felç sonrası sol tarafı tutmayan Pektezel, yaşadığı olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tuttu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı.

'AMELİYAT ÜSTÜNE AMELİYAT OLDUM'

Yaşadığı süreci anlatan Hilal Pektezel, "Günde 2 paket sigara ve 13 bardak kahve içiyordum. Düzenli spor yaptığım için kondisyonum yerindeydi. Spor salonunda şiddetli baş ağrısı nedeniyle bayıldım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Ameliyat üstüne ameliyat oldum. Sol tarafım felçli olduğu için hissetmiyordum. Ayaklarımın üstüne basamamak beni kahrediyordu. Moral bozukluğunu bir kenara bıraktım. Eskisi gibi yürümeyi hayal ettim. Yaşadığım durumun bana yakışmadığı düşündüm. Pes etmedim ve başardım" diye konuştu.

Babası ile birlikte yaşantısını Milas'ta sürdürdüğünü dile getiren Pektezel, "Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmamız gerekiyor. Sağlıklı yaşam için spor şart. Ailemizin değerini bilmeliyiz. Hastalık döneminde bunu çok iyi anladım. Stresli yaşantının bir kenara bırakılması gerekiyor. Ayağa tekrar kalkmamda ailemin büyük desteği oldu. Fizik gücümü biraz daha toparlamam gerekiyor. Tamamen iyileştikten sonra fitness eğitmenliğimi sürdürmek istiyorum" dedi.

Etiketler : hilal pektezel fitness ameliyat
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