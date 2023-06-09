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09 Haziran 2023 Cuma 07:57:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:57:00

11 ülkede kalplere dokundular

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Trabzon Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, 11 ülkede yetimler ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Trabzon Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, 11 ülkede yetimler ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Ortahisar ilçesindeki Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu'nda çocuklara yardımseverlik duygusunu aşılamak için kampanya başlatıldı.

Sınıflara ve okulun belli bölgelerine kumbaralar konuldu. Öğretmen, öğrenci ve velilerin gönüllü olarak doldurdukları kumbaralardaki paralarla 7 yılda Somali başta olmak üzere 11 ülkede yetimhane, mescit, okul, sağlık ocağı ve 30'a yakın su kuyusu yaptırıldı.

Etiketler : 11 ülkede kalplere dokundular Trabzon Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu Ortahisar ilçesi
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