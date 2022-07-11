11 metrelik dinozor fosili

Arjantin'de bilim insanlarına göre, Kuzey Patagonya bölgesinde daha önce keşfedilmemiş bir dinozor türüne ait olan dinozor kalıntıları çıkarıldı. Boyu 11 metre olsa da kolları sadece 60 cm uzunluğunda, yani ortalama bir insan kolu kadar. Dinozorun kafatası ise 1,2 metre. Meraxes gigas adı verilen bu canlının etobur olduğunu belirten araştırmacılar, küçük kolların ise hayatta kalma konusunda avantaj sağladığını söylüyor.

