04 Ocak 2022 Salı 09:50:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 09:51:00
11 ilde "Twitch" operasyonu... 40 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri.. Twitch isimli sosyal medya platformunda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 40 kişi gözaltına alındı.
Twitch isimli sosyal medya platformunda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 40 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
- 11 ilde "Twitch" operasyonu... 40 kişi gözaltına alındı
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