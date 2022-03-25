108'lik nineden uzun yaşamın sırrı: sabah çorbası ve hareket

Sinop Dibekli köyü Taşlıca Mahallesi'nde yaşayan 108 yaşındaki Hamide Çelik, her gün yürüyüş yapıp tavuklarını besliyor. Uzun ömrünün sırrını hareketli yaşama bağlayan Hamide Nine, "Eskiden sabah kalkar, sadece çorba içerdik. Sonra köyde ne iş varsa yapmaya giderdik. Çorbanın yanı sıra yeşillik çok sever, yerdim. Hayatımız hareketle, çalışmayla geçti" diye konuştu.

