105 saati 13 gün olarak saymış

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 26 yaşındaki Mustafa Elşirkad, enkaz altındaki 105 saati dua ederek geçirdiğini anlattı. Enkazdan 8 yaşındaki yeğeni Ahmet Osman ile çıkarıldıktan sonra Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elşirkad, bir yakınının evine yerleşti. Elşirkad, "Sürekli bağırıyorduk enkazın altında günleri sayamıyorduk. Biz beş gün enkazın altında kalmışız ama 13 gün sanıyorduk" dedi.

