VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık
Çiftçiler bilinçlendi, 117 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı
Türkiye, fındıktan 136,1 milyon dolar gelir elde etti
Dünya Bankası: Ukrayna'daki savaş yükselen Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde ekonomik toparlanmayı sek...
İngiltere Başbakanı Truss, "İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist" olduğunu söyledi
Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Türkiye'ye sel felaketinde verdiği destekten ötürü övgü
Fransa'da Müslüman okulu, ayrımcılık yapan vali hakkında suç duyurusunda bulundu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
Rusya: Ukrayna'da havacılık teçhizatının onarıldığı tesisleri vurduk
Eylülde en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti
Gazprom, Moldova'ya doğal gaz borcunu ödemesi için 20 Ekim'e kadar süre verdi
Zelenskiy, Ukrayna'nın Putin ile savaşı müzakere edemeyeceğine dair bir kararname imzaladı
"Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor"
Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek
Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp
Avrupa'dan Türkiye yorumu: Kilit öneme sahip
Türkiye'den BM'ye 'adalar' mektubu
Bloomberg'in BOTAŞ yalanı çürüdü
Tivibu, Ekim ayına özel yeni içeriklerini açıkladı
İstanbul Coffee Festival Türk Telekom Prime ayrıcalıkları ile başlıyor
Dizimiz kadın odaklı
Vizyona geri sayım
Gelin adayına kayınvalide benzetmesi
İyilik için 12 yıldır kapak topluyor
04 Ekim 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 16:00:00

101 yaşındaki Leyla Nine anlattı: Uzun yaşamın sırrı: SÜT VE YOĞURT

ABONE OL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı'nın 100 yaşını aşmış 13 hastasından biri olan Leyla Düzgün için hastane personelince kutlama yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı'nın 100 yaşını aşmış 13 hastasından biri olan Leyla Düzgün için hastane personelince kutlama yapıldı. 1921 doğumlu Leyla Düzgün, "İyi beslenmek için, süt, protein, yoğurdun daha fazla tüketilmesi, yağlı ve unlu gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Sosyal hayatın, kişinin hayatını olumlu etkilemesi lazım" dedi.

Etiketler : 101 yaşındaki Leyla Nine anlattı Gülhane Eğitim ve Araştırma Leyla Düzgün
Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler

Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler
40 yaş büyük hayranından taciz mesajı

40 yaş büyük hayranından taciz mesajı
‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler

‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler
Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı

Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı
Albüm hazırlığı

Albüm hazırlığı
Harbiye kahkahası

Harbiye kahkahası
Kışa hazırlık

Kışa hazırlık
Aşka bir şans daha verdiler

Aşka bir şans daha verdiler
Boğaz'da rap gecesi

Boğaz'da rap gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes