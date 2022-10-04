101 yaşındaki Leyla Nine anlattı: Uzun yaşamın sırrı: SÜT VE YOĞURT

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı'nın 100 yaşını aşmış 13 hastasından biri olan Leyla Düzgün için hastane personelince kutlama yapıldı. 1921 doğumlu Leyla Düzgün, "İyi beslenmek için, süt, protein, yoğurdun daha fazla tüketilmesi, yağlı ve unlu gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Sosyal hayatın, kişinin hayatını olumlu etkilemesi lazım" dedi.

