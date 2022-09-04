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04 Eylül 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 18:30:00

10 yıl sonra 'sarı gagalı leylek' sevinci

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı gagalı leyleğin yavrusu yumurtadan çıktı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı gagalı leyleğin yavrusu yumurtadan çıktı.

Yaklaşık 10 yıldır parkta yaşayan sarı gagalı leylek ailesinden bu yıl ilk defa 1 yavru leylek yuvaya katıldı. Yetkililer, "İki çift leylek kuluçkaya yattı ve sadece birinden yavru alabildik" dedi.

Etiketler : 10 yıl sonr Darıca ilçesi Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi sarı gagalı leyleK
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