10 yıl sonra 'sarı gagalı leylek' sevinci

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı gagalı leyleğin yavrusu yumurtadan çıktı.



Yaklaşık 10 yıldır parkta yaşayan sarı gagalı leylek ailesinden bu yıl ilk defa 1 yavru leylek yuvaya katıldı. Yetkililer, "İki çift leylek kuluçkaya yattı ve sadece birinden yavru alabildik" dedi.