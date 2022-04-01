10 yaşındaki kitap kurdu, bir yılda 234 kitap okudu

Bingöl'de yaşayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Semanur Özel, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün kitap müdavimlerinden biri oldu. Okul dışındaki zamanlarını kütüphanede geçiren Semanur, 2021 yılında 234 kitap okudu. Semanur'un hedefi bu yıl da 400 kitap okumak.

