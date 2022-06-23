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23 Haziran 2022 Perşembe 22:50:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 23:37:00

10 ton su atan CH-47 Chinook tipi helikopter Marmaris'te görevde!

Kaynak: AA

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Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri arasında yer alan ve TSK envanterinde bulunan, bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter, basın mensupları tarafından görüntülendi.

Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, alevlerin tehdit ettiği alanlarda ise tedbirler artırıldı.

TSK envanterindeki CH-47 Chinook tipi helikopter, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan basın mensupları ile havalandı.

Yangın bölgesine ulaşmadan bambisine 10 tona yakın su dolduran helikopter, yangın alanına suyu boşaltarak çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Uzun süre havada kalan ve ekiplerin hava gücüne önemli ölçüde destek olan helikopter sabahın ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da daha önceki açıklamalarında ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını bildirmişti.

Etiketler : marmaris yangın su TSK
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