10 sene sonra ilk adım

Suriye'deki iç savaşta uçaktan atılan bombalama sonucu ağır yaralanan ve sol bacağını tamamen kaybeden evli ve bir çocuk babası 37 yaşındaki Samer Kayal, yıllar sonra İrade Adımları Derneği sayesinde ücretsiz olarak takılan protez ile tekrar yürümeye başladı. Afyonkarahisar'da eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Kayal, "Eşimle rahat bir şekilde dışarıda yürüyebilmenin mutluluğunu yaşayacağım" dedi.