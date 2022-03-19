10 bin taşla Ayasofya'yı resmetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açılan 'Sanat ve tasarım' kursunda, kursiyerlerin küçük taşlarla yaptıkları mozaik çalışmaları birer sanat eserine dönüşüyor. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer'in toplam 10 bin doğal taş kullanarak 7 ayda tamamladığı Ayasofya eseri ise görenleri hayran bıraktı.

