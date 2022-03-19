VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sürücüler yoğun ilgi gösterdi
2 terörist daha artık etkisiz!
Çanakkale Köprüsü mühendislerine Başkan Erdoğan sürprizi
Bakan Nebati açıkladı: Göstergeler iyi
Gençler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
Geleceğin petrolünde devrim! Çığır açacak
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
CHP, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı
Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda
Köyün maskotu Kaz 'Fedai'
Neşeli ayaklar yürüyüşüne hazırlık
10 bin taşla Ayasofya'yı resmetti
38 yılda 53 kez kan bağışı yaptı
Huzurevleri 14 bin 535 ‘çınar'ın yuvası
Dünyanın en çok uyuyan ülkesi: Yeni Zelanda
Nikah öncesi single
Herkes müziğini düzgün yapsın
Ekrana dönüyor
2 ayda bir tekli çıkarıyor
Aleyna'dan ‘Bergen' hamlesi
Kalbinin efendisi
8 yıllık evlilik bitti
Kardan adam pozu
19 Mart 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 16:30:00

10 bin taşla Ayasofya'yı resmetti

ABONE OL

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açılan 'Sanat ve tasarım' kursunda, kursiyerlerin küçük taşlarla yaptıkları mozaik çalışmaları birer sanat eserine dönüşüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açılan 'Sanat ve tasarım' kursunda, kursiyerlerin küçük taşlarla yaptıkları mozaik çalışmaları birer sanat eserine dönüşüyor. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer'in toplam 10 bin doğal taş kullanarak 7 ayda tamamladığı Ayasofya eseri ise görenleri hayran bıraktı.

Etiketler : ayasofya sanat taş tasarım
Yüzüğünü sakladı

Yüzüğünü sakladı
‘Kuruluş Osman'a taze kan

‘Kuruluş Osman'a taze kan
Sinemada boy gösterecek

Sinemada boy gösterecek
Teklisine Grammy desteği

Teklisine Grammy desteği
Filmde ‘İntikam Oyunları'

Filmde ‘İntikam Oyunları'
Mayısta gelin olacak

Mayısta gelin olacak
‘Mahkum'a veda ediyor

‘Mahkum'a veda ediyor
Otobüs şoförü olacak

Otobüs şoförü olacak
Tam 43 yıl olmuş

Tam 43 yıl olmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER