1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Atla Gel Şaban mı, Çarkıfelek mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci? soruları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Bu akşam ATV'de Canevim, Star TV'de Atla Gel Şaban, Kanal D'de Çarkıfelek ve Show TV'de Güldür Güldür Show yapımları izleyicinin karşısına çıkacak. 24 Haziran reyting sonuçlarına baktığımzda totalde Survivor Türkiye Yunanistan ikinci, Canevim üçüncü olmuştu. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim? 1 Temmuz reyting sonuçları haberimizin içerisinde yer alacak.

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenektir.

24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

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