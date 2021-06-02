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02 Haziran 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 15:00:00

1 milyon 700 bin lira bulunursa duyacak

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İzmir Bornova'da yaşayan Fidan Funda Çelik (36) ve Köksal Çelik (35) çiftinin doğuştan iki kulağı olmayan oğulları 3 yaşındaki Alperen'in sağlığına kavuşabilmesi için ABD'de ameliyat olması gerekiyor.

İzmir Bornova'da yaşayan Fidan Funda Çelik (36) ve Köksal Çelik (35) çiftinin doğuştan iki kulağı olmayan oğulları 3 yaşındaki Alperen'in sağlığına kavuşabilmesi için ABD'de ameliyat olması gerekiyor. Aile, oğullarının ameliyat için gereken 200 bin doların (Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) kalan 166 bin dolarlık kısmın toplanabilmesi için destek istedi.

Fidan Funda Çelik, hamilelik döneminde bu hastalığa dair herhangi bir bulgu olmadığını, oğlu dünyaya geldikten sonra öğrendiklerini söyledi. Çelik, "Alperen, biz evlendikten 4 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle prematüre olarak dünyaya geldi. Hamileliğimde ultrasonda da bu hastalığa dair herhangi bir bulgu görülmedi. Biz bu hastalığı Alperen doğduğunda öğrendik. Ultrasonda görmemiş olmamızın bizim açımızdan kötü olduğunu düşünmüyorum. Belki üzüntüden onu düşürebilirdim. Doğumdan sonra hayal kırıklığı ve acı yaşadık. Çünkü hastalığının yanı sıra 15 gün de kuvözde kaldı. İlk 3 ayımız çok zorlu geçti. Alperen'in zihinsel bir rahatsızlığı yok. Ancak iki kulağı da yok. Bu hastalığın sebebi de bulunmuyor. İç kulağı, kanalları, delikler mevcut değil. Bunların yanı sıra sağ kulaktaki kemikçikler de yok" dedi.

'ANNESİNİN SESİNİ BİLE BİLMİYOR'

Alperen'in bugüne kadar hiçbir sesi olduğu gibi duymadığını belirten Çelik, "Hastalığının çözümü var. Alperen'in iç kulağındaki işitme sistemi tam. Tam olduğu için de bu ameliyatı yaptırabilirsek iç kulak açılıp, kanallar yapılıp delik açılırsa Alperen tamamen duyacak. Şu an Alperen elektronik bir cihazla duymaya çalışıyor. Ancak gerçek sesleri bilmiyor. Alperen benim sesimi bile henüz bilmiyor. Rahatsızlığından dolayı da konuşamıyor. Rehabilitasyon merkezinde dil eğitimi alıyor. ABD'de yapılacak tedavi için 200 bin dolar gerekiyor. Öncelikle sağ kulağın tedavisi yapılacak. Yüzündeki simetriyi düzeltip kulağı yapıp protez olarak kemikçik yapacaklar. Bu ameliyatta 6- 7 ay sonra diğer kulağa geçilecek. Şu ana kadar yaklaşık 34 bin dolar toplayabildik. Ameliyat günü olan 8 Şubat'a kadar tüm parayı vermemiz gerekiyor. Lütfen sesimizi duysunlar. Çok az bir süremiz kaldı" diye konuştu.

'KULAĞI OLMAYAN ÇOCUK GELDİ'

Köksal Çelik ise oğlunun yaşıtları gibi parkta oynayıp okula gitmesini istediğini belirterek, "Bu hastalığın çaresi var. Ancak maddi olarak karşılayamadığımız için üzülüyoruz ve destek bekliyoruz. Alperen hiçbir sesin gerçeğini duymadı. O nedenle de konuşamıyor. Okul çağına gelmeden önce yaşıtları gibi konuşmasını istiyoruz. Anaokuluna ve kreşe gidemedi. Parka gittiğimiz diğer çocuklar Alperen'e bakıp 'Kulağı olmayan çocuk geldi' diyorlar. Bu durum bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : izmir bornova alperen çelik
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