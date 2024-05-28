1 gramı 10 bin dolar! Şifalı zehir Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor
Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan akrep, ilaç sektöründe büyük ilgi görüyor. Kanser tedavisinden ağrı kesicilere hatta anestezi gibi birçok alanda kullanılan kara akrep zehrine paha biçilemiyor. Dünyanın en pahalı sıvısı olarak bilinen kara akrep zehrinin fiyatı dudak uçuklattı.
Kara akrep zehri dünyanın en pahalı sıvısı olarak biliniyor. Özellikle ilaç sektöründe talepleri artan bu zehir; kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezi dahil pek çok alanda da kullanılmaya başlandı.
TÜRKİYE'DE AKREP YETİŞTİRİCİLİĞİ
Türkiye'de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Şanlıurfa'daki bir tesiste binlerce akrep bulunuyor. Akreplerden elde edilen zehir hem Şanlıurfa'ya hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Tesiste, sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve dünyadaki tüm yılan ve akrep sokmalarına karşı etkili kara akrepler yetiştirilip sağımı yapılıyor. Elde edilen zehir birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor.
DEĞERİ DUYANI ŞAŞIRTIYOR
Zehri ilaca dönüştürüp sağması kadar muhafaza etmekte çok önemli rol oynuyor. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehrinin 1 litresi 10 milyon dolara satılıyor.
KİMYASAL SİLAH YAPIMINDA BİLE KULLANILIYOR
Kara akrep zehri ilaç ve kozmetik sektörünün yanı sıra kimyasal silah yapımı dâhil birçok alanda kullanılıyor.
TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR
Her bir akrepten 2 miligram zehir elde edilebiliyor. Daha sonra toz haline getirilip yurtdışındaki ilaç firmalarına satılıyor.