1 gramı 10 bin dolar! Şifalı zehir Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor

Kara akrep zehri dünyanın en pahalı sıvısı olarak biliniyor. Özellikle ilaç sektöründe talepleri artan bu zehir; kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezi dahil pek çok alanda da kullanılmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE AKREP YETİŞTİRİCİLİĞİ

Türkiye'de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Şanlıurfa'daki bir tesiste binlerce akrep bulunuyor. Akreplerden elde edilen zehir hem Şanlıurfa'ya hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Tesiste, sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve dünyadaki tüm yılan ve akrep sokmalarına karşı etkili kara akrepler yetiştirilip sağımı yapılıyor. Elde edilen zehir birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor.

DEĞERİ DUYANI ŞAŞIRTIYOR

Zehri ilaca dönüştürüp sağması kadar muhafaza etmekte çok önemli rol oynuyor. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehrinin 1 litresi 10 milyon dolara satılıyor.

KİMYASAL SİLAH YAPIMINDA BİLE KULLANILIYOR

Kara akrep zehri ilaç ve kozmetik sektörünün yanı sıra kimyasal silah yapımı dâhil birçok alanda kullanılıyor.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Her bir akrepten 2 miligram zehir elde edilebiliyor. Daha sonra toz haline getirilip yurtdışındaki ilaç firmalarına satılıyor.