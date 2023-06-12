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Ankara'ya damla düşse sel oluyor!
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12 Haziran 2023 Pazartesi 07:53:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 07:53:00

1 ayda 4. kez su bastı... Ankara'ya damla düşse sel oluyor!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonucu yine sel yaşandı. Ev ve işyerleri suyla doldu, caddeler göle döndü. Suya gömülen araçlarda bulunan ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda vatandaş, ekiplerce kurtarıldı.

Ankara son bir ayda 4'üncü kez sele teslim oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, mazgallar da tıkalı olunca caddeler yine göle döndü. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sıhhiye ve Çetin Emeç Bulvarı'nda çok sayıda araç suya gömüldü. Ev ve işyerlerini de su bastı. Daha önceki yağışlarda suyla dolan Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla trafiğe kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım çağrılarına yetişemezken, başının çaresine bakan vatandaşlar rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Suyun derinliği 50 cm'ye kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi.

Bir vatandaş, sürüklenmesin diye aracını ağaca bağladı.

Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Etiketler : ankara sağanak sel
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