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05 Kasım 2021 Cuma 01:04:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 01:04:00

1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırıda öldürüldü

Kaynak: DHA

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Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel, yürüyerek evine giderken önceden tanıdığı Selçuk isimli kişinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de yaralayan saldırgan, tedavi altına alındı.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra evine giderken, Fatih Caddesi üzerinde Selçuk G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

GENÇ KADIN YAŞAMA TUTUNAMADI

Tuncel'i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Selçuk G., aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN DURUMU DA AĞIR

Durumu ağır olan Selçuk G. ise Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Selçuk G.'yi önceden tanıdığı belirtilen Tuncel'in yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI İSYAN ETTİ

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye personelinin öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gerenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel'i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.

Etiketler : Kırklareli İlknur Gökay Tuncel
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