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02 Mart 2021 Salı 07:36:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 07:36:00

02 Mart günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 2 Mart Salı günlük burç yorumları: Balık kendisine uzanan yardım eli sayesinde sevinebilir. Kova, her zamankinden daha pozitif olacak. Aslan, olumsuz gördüğü bir çok konu hayrına olacak. Başak ise görüştüğü kişilerin samimiyetinden emin olmalı... İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 2 Mart Salı günlük burç yorumları: Balık kendisine uzanan yardım eli sayesinde sevinebilir. Kova, her zamankinden daha pozitif olacak. Aslan, olumsuz gördüğü bir çok konu hayrına olacak. Başak ise görüştüğü kişilerin samimiyetinden emin olmalı... İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Güne yorgun başlamış olabilirsiniz. Uzunca süredir yapmak istediğiniz bakımlarınız için gün içerisinde örneğin saçınızı boyatabilirsiniz. İş hayatınızda maaş zammı ile ilgili konular konuşuluyorsa biraz sessiz kalmak günü avantajlı kılabilir. Ay'ın konumu gereği yaptırım gücünüzün fazla olacağı günler pek yakında.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Yurtdışı bağlantılı projeleriniz veya hukuksal haklarınızla ilgili yeni bir atılım yapmak istiyorsanız bugün tamamlayıcı nitelikte adımlar atabilirsiniz. Olası kazalara oldukça açık olan günlerden geçmektesiniz bol sadaka, kurban kesip bağış yapmak, ozon terapisi gibi uygulamalar sizi pek çok sıkıntıdan kurtaracaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağ gün geçtikçe artıyor diyebilirim. Beraberliğinde yaz aylarından bu yana problem yaşayanlar birbirlerine yakınlaşarak pek çok problemi çözümleyecekler. Bazı şeyleri herkesle paylaşmak durumunda değilsiniz, beraberliğinizi açıklamak için acele etmemelisiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişinin değişen duygu durumu bugün biraz karamsar olsa da uzunca zamandır umudu kestiği konulardan haber alması neşesini yerine getirebilir. Bugün satmak istediğiniz bir gayrimenkul için son anlaşmaları yapıyorken kendinizi bulabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün iş hayatınızda yöneticinizden aldığınız desteği çekemeyen pek çok kişi size açık düşmanlık besleyebilir. Niyetini anladığınız pek çok kişiye karşı tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. Böylelikle olumsuz gördüğünüz pek çok konuyu kendi avantajınıza çevirdiğinizi fark edeceksiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sizinle iletişime geçmek isteyen kişinin arka planda başkaları ile samimiyetini fark edebilirsiniz. Bu sebeple önümüzdeki bir kaç gün niyetinden emin olmadan önemli bir beraberliğe aman başlamayınız. Gün içerisinde sirke yapmak ve turşu kurmak için güzel zamanlar, değerlendirebilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Beraberliğinizdeki problemlerin içinden çıkamıyor olabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızın anlamsız tepkilerinin altında neyi neden yaşadığınızı farketmeli ve çözüm odaklı olmalısınız. Evinizin içerisinde kazalara çok açıksınız. Dikkatli olmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Parasal alacaklarınız bulunuyorsa sürpiz bir şekilde elinize geçebilir. İletişimdeki gergin ve otoriter yapınız yakın çevrenizi ve eşinizin ailesini kırıyor olabilir, dikkatli olmalısınız. Evinizin içerisinde çıkabilecek arızalar oluşabilirken, komşularınız ile gerilmemeye özen göstermelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün içinizdeki gücü toparlayacağınız bir gün. Hayatınızda biten giden konuların yerine sürpriz bir şekilde yeni süreçler sizinle birlikte olabilir. Ancak gelen değişimler sırasında eskide yarım kalan ne varsa artık kapatmalı ve önünüzdeki yeni süreçlere bakmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kendinizi ifade ederken sonuç odaklı olacak ve pek çok kişinin hayranlığını üzerinizde toplayacaksınız. Ancak aile büyükleriniz ve kardeşlerinizle ilişkileriniz sırasında geçmişteki problemli günleri konuşmak kimseye iyi gelmeyecektir. Olası sağlık problemlerinizi görmezden gelmemelisiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün kendiniz dışında pek çok kişiyi elinizde olmadan eleştirirken kendinizi bulabilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki bazı kişilerin artık hayatınız içinde yer almalarını istemeyen bir tutum içinde olabilirsiniz. Önemli bir sağlık veya kayıp sürecinden geçiyorsanız yanınızda olanlar kalbinizi içten feth edecek.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Ruhsal dünyanızda çıkış yolu bulamadığınız ne varsa bugün zihninizde sizi yorabilir. Kendinize özen göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Evinizin içerisinde çıkabilecek kazalara çok açıksınız. Çocuklarınız ile ilgilenirken bugün halsiz kalabilirsiniz, sevdiklerinizden yardım almak enerjinizi toplamanıza yardımcı olacaktır.

Etiketler : günlük burç yorumları özlem recep burçlar
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