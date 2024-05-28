Türkiye'yi kavurucu bir yaz bekliyor!

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Küresel ısınmanın da etkisiyle yaşanan yüksek hava sıcaklıkları, bu yıl marttan itibaren etkili olmaya başladı. Küresel ısınmanın, etki alanını gittikçe arttırması mevsim sürelerinin ve hava sıcaklıklarının da değişmesine sebep oluyor. Uzmanlar rekor sıcaklıklarda belirgin yükselişler olduğunun altını çizerek, sıcak hava dalgalarının süresi, uzunluğu ve sıklığında çok ciddi artışlar gözlendiğini vurguladı.

SICAK HAVA DALGALARI

Haziran ayı itibari ile yaz ayına girmiş bulunmaktayız. Dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası milyonlar için hayatı çok zorlaştırmakla kalmıyor, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturuyor.

SERİN KALMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sıcak havalarda serin kalmak hayati önem taşıyor. Neyse ki sıcaklık aşırı yükseldiğinde alabileceğiniz bazı önlemleri yirmidort.tv'nin haberine göre Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir anlattı.

SICAKLIKLAR HER GEÇEN GÜN ARTACAK

Yaz mevsimine geçişle beraber yağışların son bulacağını söyleyen Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Yaz mevsimine Haziran ayı ile beraber girdik. Şu anda sıcaklıklar çok yüksek değil ama yavaş yavaş etkisini göstermeye başlıyor. Yerel olarak öğleden sonraki yağışlar Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kırsal kesimlerinde göreceğiz. Yaz mevsiminde günün uzamasından dolayı güneş ışınını daha çok alacağız. Bu sebeple de sıcaklıklar artacak." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR REKOR SEVİYEDE

İklim krizinin sıcaklıklar üzerinde etkisine vurgu yapan Özdemir, "İklim krizi ile beraber sıcaklıklar rekor düzeylere çıktı. Geçtiğimiz aylarda da sıcaklık rekorunu kırdık, önümüzde ki günlerde de devam edecek. Çünkü fosil yakıt kullanıyoruz." dedi.

SICAK HAVALARDA ALINACAK ÖNLEMLER

Rekor sıcaklıklara karşı alınabilecek önlemleri aktaran Özdemir, "Vatandaşlarımızın çok sıcak havalarda dışarıya çıkmaması gerekiyor. Eğer çıkarlarsa da gölgede kalmaları gerekiyor. Ayrıca şemsiye de kullanabilirler." ifadesini kullandı.

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