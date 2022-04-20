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20 Nisan 2022 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 15:36:00

Zelenskiy'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Yozgat'ta ziyaret ettiği fabrikanın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibinin kullandığı balistik koruyucu ekipmanları ürettiği ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, açılış törenleri ve çeşitli temasları dolayısıyla gittiği ilde, Yozgat OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Zelenskiy ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Varank, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün gediği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın elliden fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat'ta üretilip gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Balistik yelek ve kaskları atışla test etti

Üretim tesisi içerisindeki test atış tünellerinde 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Varank, daha sonra ekipmanların atış sonrası durumunu inceledi.

Varank, "Hem bir yeleğe hem de bir kaska atış yaptık. İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük." dedi.

Şirketin yeni yatırım planları hakkında da bilgi aldığını aktaran Varank, "Özellikle yüksek teknolojili alanlara yeni yatırımlar yapacaklar. Biz de Bakanlık olarak her firmamıza olduğu gibi Garanti Kompozit'e de yatırım desteklerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Televizyonda görünce mutlu olduk

Garanti Kompozit Yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Sayın Zelenskiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Dünyanın en hafif balistik kasklarını ürettiklerinin bilgisini veren Tüzer, şunları kaydetti:

"Dünyanın 50'den fazla ülkesine Yozgat'ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013'ten bu tarafa Türkiye'deki balistik kaskların yüzde 80'e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013'e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, 1900 dolarlardan alımlar vardı, biz bunları bitirdik. Hem Türkiye'ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz."

Tüzer, Zelenskiy ve ekibine "Soft balistik Level IV plakalı yelek" ile "Full Cat Edon plakalı Level III kaskları" gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

Etiketler : Garanti Giyim Kompozit Ukrayna Zelenskiy Full Cat Edon plakalı Level
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