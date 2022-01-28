Yunanistan'dan Türk İHA'larıyla ilgili itiraf

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28 Ocak 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 18:00:00

Yunanistan'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık

Kaynak: Star.com.tr

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Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalinin her zaman açık olduğunu belirten Yunan basını, Yunanistan'ın İHA konusunda Türkiye'nin çok gerisinde kaldığını itiraf etti.

Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalini değerlendiren Yunan basını, Türk İHA'larıyla ilgili önemli itirafta bulundu.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini ele alan Yunan basını, yerli savunma sanayiinin gelişimine önemli fonlar ayıran Türkiye'nin Libya, Karabağ, Kafkasya, Suriye gibi bir çok cephede hızla büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini normalleştirme ve F-35 programına dönme ihtimalinin her zaman açık olduğu belirtilen haberde, "Yunanistan'ın F-35'lere hazır olup olmadığı konusunda çok ciddi bir tartışma olacak, bu hiç de kolay değil, çünkü böyle bir karar çok kapsamlı iyileştirme çalışmalarına ve altyapıya yol açacaktır" denildi.

YUNANİSTAN'DAN İHA İTİRAFI: TÜRKİYE'NİN ÇOK GERİSİNDE KALDIK

Türk İHA'larını işaret eden analiz yazısında Türk Hava Kuvvetlerinin, Batı'daki en deneyimli hava kuvvetlerinden biri olduğu ve Yunanistan'ın İHA konusunda Türkiye'nin çok gerisinde kaldığı yer aldı.

Yunanistan'ın Türk İHA'ları konusunda algısal çalışmalar yaptığı ama bunu başarmanın zor olduğu vurgulandı.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

"AB üyesi ülkeler bile Türk İHA'larına açık ilgi gösterdi. Son teknoloji Amerikan İHA'larından açıkça daha ucuz ve ucuz ama operasyonel olarak yetersiz Çinlilerden çok daha verimli olan Türk insansız hava araçları, son yıllarda Türkiye'den %400 oranında ihraç edilmektedir. İHA'lar Türk yerli sanayisinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir."
Etiketler : iha siha türkiye F-35 programı yunan basını
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