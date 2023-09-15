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15 Eylül 2023 Cuma 09:22:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:22:00

Yunanistan'da ATMACA paniği! Türkiye kararlı"

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Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın ilk seri üretim teslimatının Türk Deniz Kuvvetleri'ne yapılması Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde Türkiye'nin kararlı bir biçimde donanmasını 'Türkleştirme' yolunda emin adımlarla ilerlediği vurgusu yer aldı.

Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın ilk seri üretim teslimatının Türk Deniz Kuvvetleri'ne yapılması Yunan basınının gündemindeydi. Yunan gazeteleri ATMACA'nın menziline dikkat çekerken, Türkiye'nin kararlı bir biçimde donanmasını 'Türkleştirme' yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve azami olarak 220-280 kilometre menzilli gemisavar ve/veya seyif füzesi Atmaca, Yunan basınının gündemindeydi.

Yunan gazetesi One Alert, Türk Savunma Sanayii'nin resmi açıklamalarına göre Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeri üretim ATMACA gemisavar füzelerinin ilk partisini teslim aldığını yazdı.

Haberin devamında ROKETSAN tarafından rüetilen füzelerin kabul testlerinin geçtiğimiz hafta başarıyla tamamladığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Komitesi toplatısında seri üretim aşamasına girmesi için onaylandığından bahsedildi.

Bir diğer basılı yayın organı Taxi dromos da ATMACA'dan bahseden yayınlar arasında oldu. Gazete, One Alert'e dayandırdığı haberinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk partiyi teslim aldığını ifade etti.

Geo Stratigika ise gelişmeyi "Türkler savaş gemilerini ATMACA füzeleri ile dolduruyor" başlığı ile okuyucularına sundu. Haberin devamında 'çift haneli miktarda' ATMACA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğine yönelik bilgiler verildi.

Geo Stratigika ATMACA'nın menzilinin 250 kilometrenin üstünde olduğuna dikkat çekerken, benzer bir yorum da Palo.gr'den geldi.

Palo.gr, Geo Stratigika'ya dayandırdığı haberinde ATMACA'nın 250 kilometrelik menzilinin yanı sıra Türk Donanması'na teslim edilen rakamın çift haneli olduğuna da dikkat çekti.

Flight ise 11 Türk savaş gemisinin ATMACA füzelerini aldığından bahsetti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin silah ve teçhizatı 'Türkleştirilmesi' niyetinin istikrarlı bir biçimde devam ettiğinin de altını çizdi.

Aynı zamanda bu gelişme ile birlikte ABD menşeili eski Harpoon füzelerinin de Türk Donanması'nda 'sürgün' edileceğine dikkat çekildi.

ATMACA'nın özelliklerine de değinen gazete, diğer gazeteler gibi menzilinin 250 kilometrenin üstünde olduğuna vurgu yaptı.

Etiketler : ATMACA milli gemisavar Türkleştirme ATMACA Harpoon füzeleri
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